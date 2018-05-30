В СФ будут отслеживать вмешательство в проведение ЧМ и выборы мэра Москвы

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета отмечает необходимость вести мониторинг попыток вмешательства извне в проведение ЧМ-2018 и региональные выборы, включая избирательную кампанию по выборам мэра Москвы, говорится в докладе комиссии, опубликованном на сайте СФ в среду.

Комиссия СФ считает важным "усилить мониторинг событий, связанных с использованием в провокационных антироссийских целях проведение Чемпионата мира по футболу летом 2018 года,… попыток вмешательства в региональные выборы сентября, особенно в Москве", говорится в документе