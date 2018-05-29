Дебаты ЕР перед региональными выборами собрали более 4,2 тысячи участников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 4,2 тысячи человек приняли участие в дебатах "Единой России" на предварительном голосовании (ПГ) по отбору кандидатов для участия в региональных выборах, сообщила пресс-служба партии во вторник.

Дебаты проходили с 13 апреля по 27 мая. Всего прошло 1,7 тысячи дискуссий, которые транслировались в режиме онлайн на сайте pg.er.ru, а также в официальной группе ПГ партии в соцсети "Одноклассники". Участие не менее чем в двух дебатах является обязательным для участников ПГ.

"Всего в дебатах приняли участие 4 тысячи 229 кандидатов. В настоящее время региональные оргкомитеты по проведению ПГ аннулируют регистрации участников, которые не приняли участие в двух дебатах", — цитирует пресс-служба партии слова замсекретаря генерального совета ЕР Евгения Ревенко.

Единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 3 июня.