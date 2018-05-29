ЛДПР еще не определилась с кандидатом от партии на пост мэра Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Либерал-демократическая партия России окончательно не определилась с кандидатом от партии на пост мэра Москвы, обсуждаются кандидатуры депутатов Госдумы Михаила Дегтярева и Ярослава Нилова, сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Пока этот вопрос обсуждается, нет окончательной кандидатуры. Есть несколько вариантов, но к окончательному решению пока не пришли", — заявил Лебедев.

По его словам, кандидатура Дегтярева, участвовавшего в выборах мэра Москвы в 2013 году, обсуждается "как один из вариантов".

"Есть еще ряд депутатов, например Нилов Ярослав как один из возможных кандидатов. Будем принимать решение в июне, время еще есть", — сказал Лебедев.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин 26 мая объявил, что намерен баллотироваться в мэры столицы.