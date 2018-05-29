Путин во вторник займется проблематикой регионов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься проблематикой российских регионов и проведет международный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент будет заниматься региональными делами", — сказал Песков журналистам.

"Также сегодня есть международный телефонный разговор, который запланирован у президента, сообщим информацию. Дальше у него запланированы рабочие встречи, контакты уже непубличного характера", — добавил пресс-секретарь.

Руководители сразу двух дальневосточных регионов были заменены в понедельник: сначала об уходе с должности заявил глава Якутии Егор Борисов, потом в отставку был отправлен его коллега из Магаданской области Владимир Печеный.

Президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева, который ранее занимал должность мэра Якутска. Врио губернатора Магаданской области стал бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.