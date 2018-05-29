Матвиенко назвала "враждебную" Россию внутренним проектом Запада

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Враждебная" Россия — не объективная реальность, а внутренний проект Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Примаковских чтениях.
По ее словам, НАТО нельзя считать универсальным институтом в сфере безопасности.
"Это блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента", — добавила спикер.
"И сегодня такого оппонента себе нашли в "российской угрозе". Подчеркну: так называемая "враждебная" и "ревизионистская" Россия – это не объективная реальность, а сугубо внутренний проект самого Запада, при помощи которого он решает свои собственные проблемы", — подчеркнула она.
"Сегодня мы живем в эпоху, когда информационные аспекты конфронтации стали доминировать даже над фактами: побеждают интерпретации, а не истины", — сказала спикер.
"Мы в России иногда узнаем последними, что опять якобы совершили "агрессию". Более того, мы уже попросту не знаем, когда Россия якобы "нападет" опять", — заключила спикер Совфеда.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения — 2018".