Матвиенко назвала "враждебную" Россию внутренним проектом Запада

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Враждебная" Россия — не объективная реальность, а внутренний проект Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Примаковских чтениях.

"Члены НАТО считают, что альянс гарантирует им безопасность, однако их стратегическая ошибка заключается в том, что они ставят знак равенства между собой и Европой. То, что обеспечивает безопасность одним, в блоковой модели безопасности неизбежно является угрозой для других и безопасностью за чужой счет", — сказала Матвиенко.

По ее словам, НАТО нельзя считать универсальным институтом в сфере безопасности.

"Это блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента", — добавила спикер.

"И сегодня такого оппонента себе нашли в "российской угрозе". Подчеркну: так называемая "враждебная" и "ревизионистская" Россия – это не объективная реальность, а сугубо внутренний проект самого Запада, при помощи которого он решает свои собственные проблемы", — подчеркнула она.

При этом, по мнению Матвиенко, новая конфигурация мира в условиях формирования принципиально нового информационного пространства требует новых универсальных правил взаимоотношения между центрами силы, которые исключали бы взаимный диктат и идеи цивилизационного превосходства.

"Сегодня мы живем в эпоху, когда информационные аспекты конфронтации стали доминировать даже над фактами: побеждают интерпретации, а не истины", — сказала спикер.

По ее словам, сейчас идет опасный процесс, когда саму реальность подгоняют под интерпретации. Появляются специалисты по поставке нужных фактов, картинок, "свидетельств очевидцев" — целые организации, которые поставили производство фейков на поток, проводят "независимые" расследования на основании интернет-роликов и фотографий, отметила Матвиенко.

"Мы в России иногда узнаем последними, что опять якобы совершили "агрессию". Более того, мы уже попросту не знаем, когда Россия якобы "нападет" опять", — заключила спикер Совфеда.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения — 2018".