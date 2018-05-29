России не нужна холодная война и гонка вооружений, заявила Матвиенко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России нужны десятилетия мира и стабильности, без новой гонки вооружений, но если нужно, Москва готова защищать свои интересы со всей решимостью, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на "Примаковских чтениях" во вторник.

"В послании президента России Федеральному Собранию и в новом майском указе сформированы масштабные задачи по развитию страны. Для осуществления этой программы России нужны десятилетия мира, стабильности и международного сотрудничества", — сказала спикер.

По ее словам, "категорически не нужны новые холодная или любая иная война, гонка вооружений, новые линии враждебности и тому подобное". "Но и свои интересы, свою стабильность, свои социально-политическую, территориальную и культурную целостность и свои ценности Россия намерена защищать со всей решимостью", — отметила спикер.

По словам Матвиенко, абсолютно ясно, что века войн и революций должны остаться в прошлом. Для этого будущий международный порядок должен укреплять, а не подрывать, институт государства, уверена сенатор. У всех перед глазами последствия подрыва и разрушения государств, нигде, ни в одном случае такой подрыв не привел пока к формированию вменяемого государства, сказала она.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".