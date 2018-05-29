"Мегафонная дипломатия" вытесняет традиционную, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Мегафонная дипломатия" вытесняет традиционную, звучат обвинения, ругань и оскорбления, сбивает фокус и уводит от поиска решений для урегулирования проблем, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Меня лично, как имеющего отношение к дипломатической работе, не может не волновать сужение поля традиционной дипломатии. Вместо традиционной дипломатии приходит микрофонная или мегафонная дипломатия. Свидетелями вы являетесь каждый день — буквально сыпятся бездоказательные обвинения, искажаются факты, создаётся информационный шум, который заглушает любые альтернативные точки зрения", — сказал он на "Примаковских чтениях".

Он добавил, что это сопряжено и с нетипичным для дипломатии языком.

"Более того, в ходу ругань, оскорбления, причем выплёскиваются такие лихие выражения, которые еще несколько лет назад можно было услышать только в закрытой компании", — добавил он.

И это, по словам Ушакова, уводит от поиска решения проблем. "Все это, на мой взгляд, сбивает фокус в мировой политике и уводит нас от поиска компромиссных решений, от урегулирования проблем", — пояснил он, добавив, что этого можно достигнуть только благодаря тонкой и тихой работе дипломатов.

"Без переговоров, без желания услышать друг друга и готовности учитывать различные точки зрения и искать компромиссы к решению стоящих перед международным сообществом проблем и угроз подступиться нереально", — сказал Ушаков.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".