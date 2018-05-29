"Мегафонная дипломатия" вытесняет традиционную, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Мегафонная дипломатия" вытесняет традиционную, звучат обвинения, ругань и оскорбления, сбивает фокус и уводит от поиска решений для урегулирования проблем, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Он добавил, что это сопряжено и с нетипичным для дипломатии языком.
"Более того, в ходу ругань, оскорбления, причем выплёскиваются такие лихие выражения, которые еще несколько лет назад можно было услышать только в закрытой компании", — добавил он.
"Без переговоров, без желания услышать друг друга и готовности учитывать различные точки зрения и искать компромиссы к решению стоящих перед международным сообществом проблем и угроз подступиться нереально", — сказал Ушаков.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".