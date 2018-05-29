"Примаковские чтения" стали важным местом дискуссий, заявил Путин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отметив, что эта площадка вошла в число самых авторитетных для дискуссий по вопросам внешней политики, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Можно уверенно утверждать, что "Примаковские чтения" прочно вошли в число наиболее авторитетных и интересных международных площадок для дискуссий по внешнеполитической проблематике. Вот и сейчас в Москве собрались видные эксперты и учёные, политики и дипломаты, журналисты и публицисты из разных стран мира", — отметил президент в послании.

Также, по мнению Путина, интерес к богатому интеллектуальному наследию академика Евгения Примакова не ослабевает по причине того, что "многие из его оценок и прогнозов развития международной ситуации были подтверждены и продолжают подтверждаться на практике".

"Как никогда актуален его тезис о том, что именно в моменты самых сложных разворотов в мировых делах, в условиях повышенной турбулентности нельзя отказываться от диалога, наоборот, следует активизировать совместную работу со всеми партнёрами, искать точки соприкосновения и компромиссы", — подчеркнул президент.

Путин также отметил актуальность темы встречи этого года — "Риски нестабильного миропорядка", которая охватывает широкий спектр вопросов, связанных с кризисом современной системы международных отношений, с систематическими нарушениями Устава ООН и базовых принципов межгосударственного общения, с расширением нелегитимной санкционной практики, с нарастанием протекционизма и дезинтеграционных процессов в мировой экономике.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".