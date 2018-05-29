Моргулов назвал внешнеполитическим приоритетом развитие связей России и КНР

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Всестороннее развитие связей с Китаем остается внешнеполитическим приоритетом России, важным фактором национального развития и безопасности двух стран, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
По его словам, "нам удалось совместными усилиями вывести двусторонние связи на новый этап, и, без преувеличения, сегодня они являются важным фактором и национального развития наших стран, и безопасности наших стран, ну и, естественно, укрепления международных позиций как России, так и Китая".
"Уверен, что линия на расширение плановых контактов между нашими странами, дальнейшее развитие наших связей полностью отвечает интересам народов двух государств", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "уверенность в положительном и динамичном дальнейшем развитии наших связей подкрепляется тем, что у нас во всех сферах выстроена целостная система взаимодействия, обладающая очень серьезным запасом прочности и позволяющая в конструктивном ключе решать самые непростые вопросы, которые даже в отношениях между хорошими соседями, естественно, время от времени возникают".