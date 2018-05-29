Моргулов назвал внешнеполитическим приоритетом развитие связей России и КНР

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Всестороннее развитие связей с Китаем остается внешнеполитическим приоритетом России, важным фактором национального развития и безопасности двух стран, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Всестороннее развитие связей с КНР — безусловно, внешнеполитический приоритет России. Я думаю, то же самое справедливо будет сказать и в отношении российской политики Пекина", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

По его словам, "нам удалось совместными усилиями вывести двусторонние связи на новый этап, и, без преувеличения, сегодня они являются важным фактором и национального развития наших стран, и безопасности наших стран, ну и, естественно, укрепления международных позиций как России, так и Китая".

"Уверен, что линия на расширение плановых контактов между нашими странами, дальнейшее развитие наших связей полностью отвечает интересам народов двух государств", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "уверенность в положительном и динамичном дальнейшем развитии наших связей подкрепляется тем, что у нас во всех сферах выстроена целостная система взаимодействия, обладающая очень серьезным запасом прочности и позволяющая в конструктивном ключе решать самые непростые вопросы, которые даже в отношениях между хорошими соседями, естественно, время от времени возникают".