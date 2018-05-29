Врио главы Якутии определится с преемником в мэрии в ближайшее время

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Назначенный в понедельник врио главы республики Саха Айсен Николаев, занимавший до этого пост мэра Якутска, в ближайшее время определится с кандидатурой преемника в администрации города, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы мэрии.

Егор Борисов в понедельник заявил о своей добровольной отставке с поста главы Якутии. Он возглавляя регион с 2010 года. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева, который ранее занимал должность мэра столицы региона.

"Согласно законодательству, Айсен Николаев в адрес депутатов городской думы должен написать заявление о сложении полномочий и внести кандидатуру преемника. После одобрения депутатов будет назначен врио главы города", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время в городскую думу будет направлено заявление с просьбой созвать внеочередное заседание, где этот вопрос будет рассмотрен.