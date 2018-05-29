И.о. главы Якутии провел встречу с руководством "Алроса"

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Айсен Николаев, которого в понедельник назначили исполняющим обязанности главы Якутии после отставки Егора Борисова, рассказал, что провел в Москве ряд встреч, в частности, с руководством компании "Алроса".

Борисов в понедельник заявил о своей добровольной отставке. Он возглавляя регион с 2010 года. Николаев до назначения и.о. главы республики был мэром города Якутска.

"Долго раскачиваться я не люблю, сразу после назначения приступил к работе. В постпредстве республики в Москве провел ряд встреч — с президентом АК "Алроса" Сергеем Ивановым, с директором Технопарка "Якутия" Анатолием Семеновым, с руководителями улусов. Получилось символично. Муниципальные образования, главная бюджетообразующая компания и новая экономика", — написал Николаев на своей странице в Instagram.

Ранее в соцсети он заявил, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное ему доверие, и выразил уверенность, что Якутия может стать одним из лидеров развития Дальнего Востока и России.