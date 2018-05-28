Пенсионеры России выдвинут кандидата на выборы мэра Москвы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинет своего кандидата на выборы мэра Москвы, чтобы донести предложения партии по улучшению города, сообщил РИА Новости заместитель председателя центрального совета партии, глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

Ранее Широков сообщил РИА Новости, что партия планирует выдвинуть на выборы мэра Москвы его кандидатуру, пояснив, что собрание местного отделения партии пройдет в зависимости от официального назначения выборной кампании. По его словам, партия также рассматривает возможность выставить своего кандидата на выборах губернатора Московской области.

"Я в данном случае иду по решению партии на попытку стать кандидатом в мэры города Москвы, почему попытка, потому что вы сами знаете, это довольно тернистый путь, чтобы зарегистрироваться, а в конечном счете стать кандидатом в мэры. Есть и тезисы, есть многие позиции", — сказал Широков РИА Новости в понедельник.

По его словам, партия намерена обсудить вопросы медицинского обслуживания (особенно старшего поколения), стратегии развития города под запросы пешеходов и так далее. "Есть много вопросов, связанные и с реновацией жилья, и есть многие вопросы, связанные с точечным строительством, есть многие вопросы с неудобством транспортной инфраструктуры", — пояснил Широков.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования – в 2018 году он выпадает на 9 сентября. В частности в этот день пройдут выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья.