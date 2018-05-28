Пенсионеры России выдвинут кандидата на выборы мэра Москвы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинет своего кандидата на выборы мэра Москвы, чтобы донести предложения партии по улучшению города, сообщил РИА Новости заместитель председателя центрального совета партии, глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.
"Я в данном случае иду по решению партии на попытку стать кандидатом в мэры города Москвы, почему попытка, потому что вы сами знаете, это довольно тернистый путь, чтобы зарегистрироваться, а в конечном счете стать кандидатом в мэры. Есть и тезисы, есть многие позиции", — сказал Широков РИА Новости в понедельник.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования – в 2018 году он выпадает на 9 сентября. В частности в этот день пройдут выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья.