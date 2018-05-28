Мэр Хельсинки впервые посетит Москву, где встретится с Собяниным

ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая — РИА Новости. Глава Хельсинки Ян Вапаавуори 31 мая впервые посетит Москву, где встретится с мэром российской столицы Сергеем Собяниным, сообщил РИА Новости в понедельник советник мэрии финской столицы Виктор Андерсон.

"Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори 31 мая впервые посетит Москву, где проведет бизнес-семинар, примет участие в мероприятиях финского министерства экономического развития и пообщается со студентами и коллективом Университета правительства Москвы. Но главным, конечно, станет первая встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным", — рассказал Андерсон.

Визит Вапаавуори продлится один день, в мэрии финской столицы выразили надежду, что московский градоначальник найдёт возможность нанести ответный визит, чему в Хельсинки будут рады.

Ян Вапаавуори — финский политик, депутат парламента Финляндии от партии Национальная коалиция, с 2017 года мэр Хельсинки. С 2012 по 2015 годы министр промышленности Финляндии. На выборах мэра в 2017 году получил наибольшее количество голосов в истории выборов мэра Хельсинки.