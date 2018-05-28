На Урале третий за неделю мэр подал в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Глава Серова Елена Бердникова в понедельник подала в отставку по собственному желанию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Вера Теляшова.

"Решение было принято давно, но я считала своим долгом отработать весь этот период, поскольку именно с сегодняшнего числа вышел из отпуска заместитель главы администрации Серовского городского округа Никита Юрьевич Астафьев, который наряду с главой обладает правом подписи финансовых документов", – цитирует слова Бердниковой городская администрация.

В понедельник утром состоялись рабочие совещания, на которых глава Серова попрощалась с коллективом администрации города и пожелала до выборов нового главы работать в том ключе, который был определен при формировании бюджета округа.

До завтрашнего дня Бердникова завершает свои дела как действующий глава города, с исполняющим полномочия главы на период до осенних выборов будут определяться завтра, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"Депутаты объявят конкурс на замещение вакантной должности главы, и затем комиссия рассматривает на первом этапе документы, поданные претендентами, а на втором этапе заслушивает проекты претендентов по перспективному развитию Серовского городского округа", – пояснила Теляшова. По ее словам, процедура выбора нового главы городского округа длится примерно два с половиной месяца.

Бердникова возглавляла городской округ в течение шести лет. До этого с 2008 года она была депутатом серовской думы от партии "Единая Россия".

В понедельник Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы Магаданской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Владимира Печеного. Исполнять обязанности мэра Нижнего Тагила вместо назначенного и.о. главы Колымы будет заместитель главы администрации Владимир Пинаев.

В прошлый вторник, 22 мая, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать на повестку гордумы вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого он объявил о своей отставке. До осенних выборов исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов.