Вице-премьер Гордеев будет курировать АПК, экологию и природопользование

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев будет курировать в кабмине выполнение нацпроекта в сфере экологии, а также природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Также Гордеев будет курировать сельское хозяйство и АПК, биотехнологии, рыболовство.

"Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор. Кроме того… работу по выполнению нацпроекта в сфере экологии", — говорится в документе.