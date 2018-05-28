Голикова будет курировать нацпрограммы по демографии и образованию

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Татьяна Голикова на посту вице-премьера будет курировать нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Национальные программы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке", — говорится в документе.

Согласно документу, этот вице-премьер также будет курировать все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".