Силуанов будет курировать всю финансово-экономическую политику

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов будет курировать в кабмине всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации, говорится в распределении обязанностей, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, а также реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости", — говорится в документе.

Также Силуанов будет курировать в кабмине госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в документе.