Чуйченко будет курировать планирование работы правительства

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Константин Чуйченко на посту вице-премьера и руководителя аппарат правительства будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также будет ответственен за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.