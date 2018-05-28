Чуйченко будет курировать планирование работы правительства

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Константин Чуйченко на посту вице-премьера и руководителя аппарат правительства будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Планирование работы правительства, контроль за исполнением решений, контроль за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, организация законопроектной деятельности, работа межправкомиссии, вопросы органов юстиции, правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратурой", — говорится в документе.

Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также будет ответственен за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.