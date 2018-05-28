Путин в понедельник встретился с врио главы Магаданской области

Владимир Путин во время встречи с бывшим главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. 28 мая 2018

Владимир Путин во время встречи с бывшим главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. 28 мая 2018

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым, сообщается на сайте Кремля.

Путин в понедельник отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин на встрече с Носовым сообщил ему о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора.

Носов до этого назначения являлся главой администрации Нижнего Тагила.