Замглавы администрации Нижнего Тагила будет и.о. мэра до выборов в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владимир Пинаев до сентябрьских выборов будет исполнять обязанности мэра вместо назначенного и.о. главы Колымы Сергея Носова, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии Галина Кобяк.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении Носова временно исполняющим обязанности главы этого региона. До назначения Носов являлся главой администрации Нижнего Тагила.

"Согласно уставу Нижнего Тагила, в связи с досрочной отставкой (Сергея Носова) исполняет обязанности первый заместитель главы администрации города Пинаев Владислав Юрьевич", — сказала собеседница агентства, добавив, что передача полномочий ожидается во вторник.

Выборы нового главы Нижнего Тагила пройдут в единый день голосования 9 сентября.

"Избирательная комиссия будет принимать решение. Сейчас будет исполняющий обязанности, но поскольку у нас никто не отменял прямых выборов, то они должны быть", – добавила Кобяк.