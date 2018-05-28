Власти Нижнего Тагила опровергают данные СМИ об отставке главы города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов находится в командировке в Москве, речи о его отставке и переходе в правительство другой области не идет, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии Галина Кобяк.

Ранее агентство "Между строк" со ссылкой на несколько источников, в том числе близких к Кремлю, сообщило, что Носов может объявить о своей отставке 28 мая после полудня по московскому времени. Причиной ухода с поста мэра Нижнего Тагила издание назвало его перевод в Магаданскую область в качестве исполняющего обязанности губернатора. Информация активно распространилась и в колымских СМИ и соцсетях.

Газета "Коммерсант" написала, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный не заявился на праймериз "Единой России" и в ближайшее время уйдет в отставку. Сам глава Колымы на брифинге в понедельник не подтвердил и не опроверг информацию о скорой отставке.

В администрации Нижнего Тагила РИА Новости сообщили, что Носов сейчас находится в рабочей поездке в Москве как действующий глава города, информации о его уходе с поста мэра не имеется. "Мы его ждем из командировки. Отставки быть не может, потому что он всенародно избранный мэр", – сказала Кобяк.

В 2017 году в СМИ сообщалось, что Носов может сменить Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Сам мэр Нижнего Тагила отрицал заявления. Новая волна слухов об отставке нижнетагильского главы появилась в марте: говорилось, что после выборов президента РФ Носова могут назначить губернатором Челябинской области вместо Бориса Дубровского.

Осенью 2017 года Носов во второй раз занял кресло градоначальника Нижнего Тагила, за него проголосовали 90,72% избирателей.