Ушаков заявил об отсутствии планов провести встречу в нормандском формате

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Планов провести встречу в "нормандском формате" на уровне лидеров стран в ближайшее время нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Планов таких нет", — сказал Ушаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что они обсудили возможность проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия и Франция), но конкретная дата не называлась. Меркель отметила, что министры иностранных дел входящих в эту четверку стран начали на уровне советников работу по подготовке саммита.