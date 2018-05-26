Абэ призвал "поставить точку" в вопросе мирного договора с Россией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по результатам российско-японских переговоров. 26 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по результатам российско-японских переговоров. 26 мая 2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает решить вопрос заключения российско-японского мирного договора при жизни нынешнего поколения.

"Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана", — сказал Абэ.

Путин, в свою очередь, призвал терпеливо продолжать поиск решения, которое бы отвечало интересам России и Японии, а также было бы принято народами обеих стран.

Ранее российский лидер отметил, что заключение мирного соглашения возможно через проведение совместной экономической деятельности на островах Южных Курил и развитие двусторонних отношений.

Возможно ли возвращение Курильских островов Японии? Нет, это исключено

Да: мирный договор с Японией важнее

Возвращения как такового не будет, спор урегулируют в ином формате Результаты 55.1% Нет, это исключено

4.1% Да: мирный договор с Японией важнее

40.8% Возвращения как такового не будет, спор урегулируют в ином формате Все опросы Голосовать

Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы: Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва утверждает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.