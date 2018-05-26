Абэ призвал "поставить точку" в вопросе мирного договора с Россией

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает решить вопрос заключения российско-японского мирного договора при жизни нынешнего поколения.
Путин, в свою очередь, призвал терпеливо продолжать поиск решения, которое бы отвечало интересам России и Японии, а также было бы принято народами обеих стран.
Ранее российский лидер отметил, что заключение мирного соглашения возможно через проведение совместной экономической деятельности на островах Южных Курил и развитие двусторонних отношений.
55.1%Нет, это исключено
4.1%Да: мирный договор с Японией важнее
40.8%Возвращения как такового не будет, спор урегулируют в ином формате
Москва утверждает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.