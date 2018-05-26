В Совфеде назвали Собянина одним из самых эффективных мэров в России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин — один из самых эффективных градоначальников в России, на сентябрьских выборах москвичи покажут ему свою поддержку, считает член комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова.
"Собянин — один из самых эффективных мэров в России, Москва меняется к лучшему, и эти перемены видят люди", — сказала Лахова РИА Новости в субботу.
"Думаю, на предстоящих выборах мэра столицы его поддержат москвичи, он всегда с людьми, эффективно решает вопросы развития города", — заключила сенатор.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.