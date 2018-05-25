Песков согласился с Кудриным в оценке политики Путина

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Счетной палаты Алексеем Кудриным, который заявил, что именно президент РФ Владимир Путин поставил амбициозные задачи для прорывного развития страны.

"Отчасти можно согласиться с Кудриным в том, что именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей. Давайте вспомним конец 2012 года, 2013 год с предыдущим набором майских указов, когда на встречах с руководством правительства президент Путин говорил о том, что для того, чтобы достичь много, нужно ставить мегаамбициозные цели, и самое легкое — это рассказывать, почему тот или иной показатель выполнить невозможно, достичь невозможно. Гораздо сложнее, но необходимее, — рассказать, как это можно сделать", — сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, именно президент РФ стал автором постановки амбициозных целей.

"Он продолжает эту свою целенаправленную линию. И в этой части я, безусловно, соглашусь с Кудриным", — добавил Песков.

Кудрин на ПМЭФ сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку. По его словам, в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство пред реализацией этих задач выжидает, как на них ответить.