Песков согласился с Кудриным в оценке политики Путина

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Счетной палаты Алексеем Кудриным, который заявил, что именно президент РФ Владимир Путин поставил амбициозные задачи для прорывного развития страны.
По его словам, именно президент РФ стал автором постановки амбициозных целей.
"Он продолжает эту свою целенаправленную линию. И в этой части я, безусловно, соглашусь с Кудриным", — добавил Песков.
Кудрин на ПМЭФ сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку. По его словам, в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство пред реализацией этих задач выжидает, как на них ответить.