Силуанов заявил о личной ответственности членов правительства за реформы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Министры и вице-премьеры в новом кабмине будут нести персональную ответственность за реализацию реформ, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.

"Действительно, будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты этих реформ, будут определены объемы ресурсного обеспечения этих реформ, будут определены конкретные этапы и точки реализации этих реформ", — сказал Силуанов.

По его словам, информация об этом будет публична. "Это будет публично, с этим можно будет абсолютно свободно знакомиться и делать выводы, как работает та или иная задача, как работает то или иное ведомство, где мы отстаем, где мы идем вперед", — отметил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.