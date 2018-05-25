Силуанов заявил, что госаппарат должен быть более компактным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Госаппарат должен быть более компактным, часть его функций будет переведена в цифровой формат для лучшего взаимодействия с бизнесом, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.

"Если мы говорим про госуправление, то должен более компактным быть госаппарат. Мы часть функций как раз будем приводить в цифровой формат, что даст возможность в экономике улучшить качество взаимодействия с бизнесом", — сказал Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.