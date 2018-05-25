Андрей Белоусов надеется сохранить должность помощника президента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов сообщил, что рассчитывает продолжить работу в Кремле.

"А что были сомнения? Я думаю да, если президент не примет другого решения. Пока, во всяком случае, я не планирую никуда смещаться", — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.