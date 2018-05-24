Карасин не исключил возможность встречи президентов России и Грузии

ПРАГА, 24 мая — РИА Новости. Встреча на высшем уровне между Россией и Грузией в будущем возможна, но для этого необходимо заранее тщательно рассмотреть решение серьезных политических и экономических вопросов в отношениях между обеими странами, заявил РИА Новости в Праге замглавы МИД РФ Григорий Карасин после завершения очередного раунда переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе.
"Для того чтобы состоялась встреча президентов России и Грузии, необходимо провести серьезную подготовительную работу, тщательно рассмотреть решение важных политических и экономических вопросов в отношениях между нашими странами", — сказал Карасин.
По его словам, в Москве услышали о готовности президента Грузии к подобной встрече.
"Вот мы с господином Абашидзе и проводим регулярные переговоры в Праге, чтобы постепенно продвигаться вперед в развитии отношений между Россией и Грузией и тем самым готовить на будущее встречу глав обоих государств", — подчеркнул Карасин.