Карасин не исключил возможность встречи президентов России и Грузии

ПРАГА, 24 мая — РИА Новости. Встреча на высшем уровне между Россией и Грузией в будущем возможна, но для этого необходимо заранее тщательно рассмотреть решение серьезных политических и экономических вопросов в отношениях между обеими странами, заявил РИА Новости в Праге замглавы МИД РФ Григорий Карасин после завершения очередного раунда переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

"Для того чтобы состоялась встреча президентов России и Грузии, необходимо провести серьезную подготовительную работу, тщательно рассмотреть решение важных политических и экономических вопросов в отношениях между нашими странами", — сказал Карасин.

По его словам, в Москве услышали о готовности президента Грузии к подобной встрече.

"Вот мы с господином Абашидзе и проводим регулярные переговоры в Праге, чтобы постепенно продвигаться вперед в развитии отношений между Россией и Грузией и тем самым готовить на будущее встречу глав обоих государств", — подчеркнул Карасин.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.