Путин подписал указ о назначении Шувалова председателем Внешэкономбанка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", тест указа опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", — говорится в указе.

Ранее в четверг Путин провел рабочую встречу с Шуваловым, на которой предложил возглавить ему эту финансовую организацию.