Эксперт рассказал о целях Рогозина на посту главы "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскосмосу под руководством Дмитрия Рогозина предстоит определить четкую цель и приоритеты дальнейшего развития отечественной космонавтики, сообщил РИА Новости эксперт и популяризатор отрасли Виталий Егоров.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию Роскосмос, тот в свою очередь пообещал оправдать доверие. Российский лидер также заявил о необходимости посмотреть на укрепление команды корпорации.

"Я бы рекомендовал новому руководству Роскосмоса начать не с решения текущих проблем, а с определения целей нашей космонавтики и стратегии развития. Сначала нужно решить, зачем нам летать в космос, а потом уже лететь по проложенному маршруту", — отметил Егоров.

По словам эксперта, выработка четких целей необходима для реализации новых проектов в области космоса.

"Либо мы повышаем государственное значение отрасли, подтверждая статус сверхдержавы, либо добиваемся экономической отдачи, повышая благосостояние граждан с помощью космоса. Иначе есть опасность погрязнуть в борьбе с текущими проблемами, которые являются лишь следствием дезориентации нашей космонавтики", — заключил Егоров.