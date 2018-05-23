МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект эсеров о расширении госпрограммы по обеспечению лекарствами больных с редкими (орфанными) заболеваниями "Семь нозологий".
Авторы также отмечают, что реализация данной инициативы потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере от 12 до 22 миллиардов рублей.
Комитет Госдумы по охране здоровья в среду на заседании рекомендовал отклонить законопроект, в частности, из-за отсутствия точных расчётов необходимого финансирования. Однако глава комитета Дмитрий Морозов поручил созвать экспертный совет для проработки этого вопроса.
В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.