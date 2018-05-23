Путин запросил у Титова предложения по проблемам следствия против бизнеса

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 23 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 23 мая 2018

СТРЕЛЬНА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова еще раз сформулировать предложения, связанные с проблемой продления сроков следствия по уголовным делам в отношении предпринимателей.

Президент напомнил, что уже обсуждал эту проблему с Титовым на предыдущих встречах, и поинтересовался тем, как она решается. Титов признал, что "мы свои предложения сделали, но пока они, к сожалению, не нашли применения в конкретных законодательных нормах".

"Я вас прошу к этому вернуться и еще раз сформулировать ваше предложение и сразу мне доложить", — сказал глава государства.

Путин отметил, что перед тем, как приступить к изучению этого предложения, он проконсультировался с председателем Верховного суда, генеральным прокурором.

"В целом руководители подразделений, которые работают в области обеспечения прав граждан, с вами согласны. Поэтому давайте к этому вернемся", — добавил глава государства.

Президент поинтересовался у Титова, как идет работа по разрешению тех проблем, о которых они говорили на предыдущих встречах и по которым президент давал соответствующие поручения. Титов отметил, что, несмотря на то что ситуация с защитой интересов бизнеса пока остается сложной, есть и позитивные изменения. Среди проблем бизнес-омбудсмен назвал растущее административное давление. При этом он отметил, что, согласно проведенным его командой исследованиям, представители бизнеса отмечают снижение уровня коррупции в административных структурах в отношении предпринимателей.