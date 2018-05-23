В ГД создали группу по доработке проекта о праздновании Дня взятия Парижа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы приняли в среду решение снять с рассмотрения законопроект о праздновании Дня взятия Парижа и поддержали предложение спикера палаты Вячеслава Володина создать межфракционную рабочую группу по доработке инициативы.

Проектом, автором которого выступает депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, предлагается установить новый день воинской славы России — "31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 — 1814 годов". Комитет по обороне инициативу не поддержал. Замглавы комитета Юрий Швыткин (ЕР) заявил, что в России 8 сентября уже отмечается день воинской славы — День Бородинского сражения.

При этом Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для доработки инициативы.

"Было бы правильно нам создать межфракционную рабочую группу, подключить комитет по культуре, подключить комитет по образованию… Те пробелы, которые требуют дополнительных решений с нашей стороны, давайте обсудим, потому что иначе мы так и будем вести по этим вопросам споры, причем которые нас в целом не объединяют, а, наоборот, разъединяют. Это не очень правильно", — заявил Володин в ходе заседания.

Группу возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР), курирующий вопросы культуры.

"Нам надо, поднимая эти темы, переводить их в другой формат обсуждения, чтобы не войти в напряжение, тем более в противостояние, по таким вопросам, где мы не можем быть по разные стороны баррикад. А с другой стороны — относиться к ним настолько серьезно, чтобы не обидеть при обсуждении друг друга", — сказал Володин.

Согласно заключению комитета по обороне, Российская академия наук считает предложенную законопроектом формулировку дня воинской славы России некорректной и не соответствующей историческим данным, так как крупного сражения за Париж в марте 1814 года не было. Как полагают в научно-исследовательском институте (военной истории) Военной академии генштаба, установление этого дня воинской славы России не имеет достаточных оснований.

Кроме того, отмечается, что установление предлагаемой даты как дня победоносного завершения Отечественной войны 1812 года спорно ввиду того, что исторически в Российской империи датой освобождения России от наполеоновского нашествия считалось 25 декабря 1812 года, когда император Александр I издал соответствующий манифест.