Путин обсудит на ПМЭФ стоящие перед правительством задачи

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 мая в ходе пленарного заседания Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) расскажет о социально-экономической политике и поделится видением решения стоящих перед кабмином задач, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду затронуть, естественно, наиболее острые проблемы мировой экономики, политической жизни. Он расскажет о проведении в России социально-экономической политики, поделится своим видением тех масштабных задач, которые предстоит решать правительству и всей стране в ближайшие годы", — сказал журналистам Ушаков.

"Речь во многом пойдет, конечно, и по тем параметрам, которые изложены в мартовском послании президента (Федеральному собранию. — Прим. ред.). Будет подчеркнуто, что решать такие стратегические и амбициозные задачи, которые выдвинуты перед правительством, перед нашим обществом, можно только максимально задействовав потенциал международного сотрудничества. Именно этой цели служит Питерский международный форум", — добавил помощник президента, отметив, что также будет подчеркнута важность взаимных инвестиций, обмена передовыми технологиями, совместных проектов.

По его словам, Путин также выскажется о важности повышения доверия, уровень которого сегодня недостаточен для продвижения вперед.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.