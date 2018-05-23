Ушаков рассказал о принципах будущего мирного договора с Японией

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В мирном договоре между Японией и РФ должна быть фиксация признания Токио итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к РФ, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Премьер Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Как ожидается, в ходе встречи Путина и Абэ может пройти обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора.

"Будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях — однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет" — сказал Ушаков.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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