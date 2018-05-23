Путин и Абэ обсудят проекты в промышленности и энергетике

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами будут обсуждать, в частности, реализацию проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вместе с премьер-министром Японии Абэ Путин встретится с российскими и японскими деловыми кругами. Будут обсуждаться перспективы развития российско-японских торгово-инвестиционных связей и реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве", — сказал Ушаков.