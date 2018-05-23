Дегтярев: неприлично клеймить заграницу, а потом отдыхать за рубежом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает неприличным для чиновников "клеймить заграницу с трибуны", а затем отдыхать за рубежом, он также считает, что в России есть все условия для хорошего отдыха.
"Вопрос отдыха любого человека — госслужащего или нет — лежит в плоскости прилично/неприлично, но не законно/незаконно. Клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она загнивает, — неприлично", — заявил РИА Новости Дегтярев.
Он в то же время отметил, что запреты в туризме проблему не решат.
Дегтярев считает необходимым развивать в РФ внутренний туризм, улучшать инфраструктуру и повышать конкуренцию в отрасли.
"В России есть все для самого лучшего отдыха — и моря, и леса, и горные курорты на любой вкус и уровень дохода", — заключил парламентарий.