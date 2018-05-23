Песков ответил на вопрос о назначениях в администрацию президента

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Указов по назначениям в администрацию президента пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал он журналистам.