Вице-премьер крымского правительства покинул пост министра связи региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский оставил министерскую должность, решение принято на сессии крымского парламента в среду.

В частности, депутаты согласовали освобождение Полонского с поста министра, оставив в должности вице-премьера.

В комментарии РИА Новости Полонский пояснил, что данное решение принято в связи с увеличением сфер, которые он курирует как вице-премьер. В частности, речь идет о блоке межнациональных отношений.

"Это решение принято с связи с увеличением функционала. Теперь в моем ведении будет находиться весь внутриполитический блок, включая вопросы межнациональных отношений, информации, связи, внутренней политики", — подчеркнул Полонский.

По его словам, новый министр связи республики будет назначен главой Крыма.

Полонский был назначен на должность вице-премьер крымского правительства — министра внутренней политики, информации и связи в октябре 2014 года.

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