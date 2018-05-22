Собянин рассказал о контроле выборов на "дачных" избирательных участках

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Контроль хода выборов мэра Москвы на загородных избирательных участках будет таким же, как и на любом другом участке для голосования, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях закон, предусматривающий образование избирательных участков на выборах мэра Москвы за пределами города для удобства москвичей, уезжающих на дачи или в отпуска. Законопроект был внесен Собяниным. Как отметил столичный градоначальник, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

Как сообщил РИА Новости член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, по прогнозам Общественной палаты, "дачными" избирательными участками смогут воспользоваться около 300 тысяч москвичей.

"Дачные избирательные участки — это во многом эксперимент. В сентябре их будет немного. Но порядок наблюдения за выборами на дачах будет таким же, как на любом избирательном участке в Москве", — сказал мэр, отвечая на вопросы читателей газеты "Аргументы и Факты".