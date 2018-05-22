Собянин рассказал о контроле выборов на "дачных" избирательных участках

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Контроль хода выборов мэра Москвы на загородных избирательных участках будет таким же, как и на любом другом участке для голосования, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщил РИА Новости член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, по прогнозам Общественной палаты, "дачными" избирательными участками смогут воспользоваться около 300 тысяч москвичей.
"Дачные избирательные участки — это во многом эксперимент. В сентябре их будет немного. Но порядок наблюдения за выборами на дачах будет таким же, как на любом избирательном участке в Москве", — сказал мэр, отвечая на вопросы читателей газеты "Аргументы и Факты".