КПРФ предложила допустить депутатов всех уровней до участия в агитации

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить возможность проведения предвыборной агитации партиями и депутатами всех уровней.

Как отмечают авторы законопроекта, он разработан в целях обеспечения участия политических партий и депутатов всех уровней, избранных от политических партий, в выборах президента России и депутатов Госдумы.

Законопроектом предусматривается возможность проведения предвыборной агитации в пользу кандидата, выдвинутого политической партией, партиями и депутатами всех уровней.

"Указанная новелла, в частности, впервые устанавливает и расширяет возможности участия депутатами всех уровней представительной (законодательной) власти в проведении предвыборной агитации, а также в возможности выпускать и распространять агитационные материалы, равно как и проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях в пользу кандидата, выдвинутого политической партией", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также закрепляется возможность для депутатов Госдумы, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, представительных органов муниципальных образований быть доверенными лицами кандидатов и политических партий.