Кудрина во вторник представят коллективу Счетной палаты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Представление нового главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина коллективу ведомства состоится во вторник, сообщила пресс-служба СП РФ.

Госдума 17 мая досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя СП в связи с ее переходом в правительство. Кандидатуру Кудрина на пост главы СП в понедельник внес президент РФ Владимир Путин, а сегодня, во вторник он был назначен председателем ведомства.

"Двадцать второго мая 2018 года в 17.00 в Счетной палате состоится представление председателя Счетной палаты Алексея Кудрина", — говорится в сообщении.

Знакомить нового главу Счетной палаты с коллективом будет спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщил РИА Новости представитель Кудрина.

Председатель Счетной палаты по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых он выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.