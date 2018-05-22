В Кремле не стали комментировать возможное назначение Шувалова главой ВЭБа

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о возможном назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка.

"Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и на этот раз", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация СМИ, что такое предложение было сделано Шувалову президентом РФ на встрече 20 мая.

Ранее во вторник сообщения о том, что Шувалов может быть уже на этой неделе назначен главой Внешэкономбанка вместо Сергея Горькова, появилась в ряде СМИ со ссылкой на источники и в телеграм-каналах (соцсетях).

Представитель Шувалова оказался недоступен для комментариев. Комментариями ВЭБа РИА Новости не располагает.

Горьков возглавил Внешэкономбанк в 2016 году. Шувалов работал на посту первого вице-премьера 10 лет — с 2008 года. Главу госкорпорации назначает президент России.

Впрочем, анонимные каналы также прочат бывшего первого вице-премьера и на пост главы ВТБ вместо Андрея Костина, руководящего вторым по размеру российским банком с 2002 года.