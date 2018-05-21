В Госдуме предложили принять к сведению отчет Счетной палаты

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять к сведению отчет Счетной палаты РФ за 2017 год, сделав ряд замечаний и предложений.

Глава комитета Николай Николаев при этом заметил, что Счетная палата стала "очень весомым, уважаемым" органом под руководством Татьяны Голиковой. "Усиление парламентского контроля – это та задача, которую ставит перед нами и председатель Госдумы, и президент РФ", — напомнил он.

В 2017 году общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила около 1,87 триллиона рублей (в 2016 году — 965,8 миллиарда рублей). Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности — 43,6% общего объема, а также на нарушения при формировании и исполнении бюджетов — 32,1%. Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 4,7 миллиарда рублей (в 2016 году — 1,1 миллиарда рублей), неэффективного использования федеральных и иных ресурсов — 34,8 миллиарда рублей (в 2016 — 33,3 миллиарда рублей).

Комитет отмечает, что размер среднего нарушения вырос за год на 15%. В 2015 году он составлял немного менее 150 миллионов рублей, в 2016 году — 251,2 миллиона рублей, в 2017 — 289 миллионов рублей. При этом количество выявленных нарушений в 2017 году увеличилось на 68%, что является подтверждением повышения качества контроля со стороны Счетной палаты РФ за расходованием бюджетных средств.

Замечания и предложения

Вместе с тем, комитет обращает внимание, что отчет не содержит качественных показателей и оценок, а потому не дает реального представления об общих тенденциях и превалирующих направлениях происходящих в экономике процессов. В заключении комитета отмечается и отсутствие в нем комплексного анализа исполнения "майских указов" президента. В частности, не представлено обоснование объемов выделенных для реализации указов средств бюджетной системы РФ, отсутствует информация об обоснованности и основных статьях их расходования, не оценена эффективность использования этих средств.

Комитет считает, что поставленные президентом амбициозные задачи реформирования системы государственного управления, "обуславливают необходимость совершенствования методических подходов диагностирования эффективности и качества распоряжения государственными активами, практикуемые Счетной палатой РФ в своей деятельности".

Комитет также считает, что результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости ужесточения требований к выбору подрядчиков на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также к расходованию бюджетных средств по соответствующим направлениям. Недостаточно эффективное использование средств в сфере водного хозяйства и выявленные проблемы бюджетного финансирования также должны найти соответствующее отражение при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы, полагают члены комитета.

Комитет предлагает провести проверку обоснованности величин корректировок в 2017 году целевых показателей и индикаторов федеральных целевых программ "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" и "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", связанных со снижением объемов финансирования.