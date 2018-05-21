Британия не будет комментировать ситуацию с визой Абрамовича

ЛОНДОН, 21 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство не комментирует ситуацию с визой российского бизнесмена, владельца лондонского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, заявил официальный представитель премьера Великобритании.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" виза "истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали". Британские и российские СМИ предложили несколько версий: по одним данным, британские власти отказали Абрамовичу в новой визе, по другим, просто затянулась процедура продления.

"Я даже не собираюсь этого комментировать. Мы не комментируем частные вопросы, связанные с выдачей виз", — сказал представитель британского премьера журналистам в понедельник.

Отвечая на вопросы об ужесточении условий выдачи инвесторских виз, представитель канцелярии напомнил, что визовая реформа была проведена несколько лет назад, а сейчас британское правительство только изучает возможность дальнейших шагов.

"В 2014 и 2015 годах мы ужесточили условия для получения визы инвестора типа Tier 1, в том числе ввели инструменты, с помощью которых можно отказать в выдаче визы, если существуют разумные основания полагать, что средства (заявителем – ред.) были получены незаконно. В результате этой реформы количество заявок (на такой тип виз – ред.) снизилось на 84%. Мы в настоящее время вновь оцениваем условия получения таких виз и возможные новые проверки инвесторов", — сказал он журналистам.

Ранее представитель МВД Великобритании не стала комментировать РИА Новости вопрос о ситуации с визой Абрамовича.

Накануне источник из окружения российского бизнесмена рассказал РИА Новости, что Великобритания не отказывала Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления. При этом он отметил, что "сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно". По этой причине Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.