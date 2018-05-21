Песков рассказал, когда будет указ о назначении новых врио губернаторов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Указ о назначении новых врио губернаторов будет выпущен после того, как будет принято решение по их кандидатурам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Ну, можно предположить, что это будет сделано достаточно оперативно, как только будет принято решение, мы выпустим соответствующие указы президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как скоро появится соответствующий указ о врио губернаторов, которые будут назначены вместо глав регионов, ушедших в новый кабмин.

Глава правительства Дмитрий Медведев 18 мая предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить бывшего главу Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ. Экс-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина премьер-министр предложил на пост главы министерства природных ресурсов и экологии. Путин отметил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Позже президент назначил их на предложенные посты.