Песков прокомментировал переназначение администрации президента

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Переназначение администрации президента не является де-юре необходимым действием, но какие-то кадровые назначения могут быть достаточно оперативно проведены, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, правильно ли будет сказать, что такого масштабного обновления или опубликования указов по администрации, как это было в 2012 году, в этот раз не будет, Песков заметил: "Я не могу точно ответить на ваш вопрос".
"Это решение президента и главы администрации. Пока решений нет, как только они будут, соответственно, мы будем вас информировать", — добавил он.