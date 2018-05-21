Песков прокомментировал переназначение администрации президента

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Переназначение администрации президента не является де-юре необходимым действием, но какие-то кадровые назначения могут быть достаточно оперативно проведены, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не является де-юре необходимым действием. Де-юре в обязательном порядке в свои полномочия перед вновь избранным президентом, перед вновь вступившим в должность президента слагает правительство, в соответствующих юридических документах администрация не именуется. Но вместе с тем, это не значит, что скажем так, каких-то назначений или переназначений можно не исключать, наоборот, со временем они последуют, ясно, что это не может быть приоритетом, приоритет — это формирование кабинета министров, которое было в пятницу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему официально не переназначена администрация президента.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, правильно ли будет сказать, что такого масштабного обновления или опубликования указов по администрации, как это было в 2012 году, в этот раз не будет, Песков заметил: "Я не могу точно ответить на ваш вопрос".

"Это решение президента и главы администрации. Пока решений нет, как только они будут, соответственно, мы будем вас информировать", — добавил он.