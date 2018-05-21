Отношения России и Индии получили новый импульс, заявил Путин

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за посещение России, отметив, что "российско-индийские отношения не нуждаются в каком-то особом представлении", а в последнее время их развитие получило новый импульс.

"Они (отношения РФ и Индии — ред). имеют очень глубокие корни. За последнее время нам удалось придать им дополнительный импульс", — подчеркнул Путин во время встречи с Моди. Российский лидер также отметил, что товарооборот между Россией и Индией за первые месяцы 2018 года вырос на 17%.

В свою очередь индийский премьер подчеркнул, что Россия является давним другом Индии и отметил, что очень рад находиться в Сочи по приглашению Путина, которого он считает своим другом.

"Я первый премьер-министр Индии, который посетил этот город. И у нас есть давние отношения, у нас проходят двусторонние встречи. И я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он организовал эту неформальную встречу и меня пригласил", — сказал Моди.

Он также поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ и передал ему самые наилучшие пожелания.

"Мы по телефону об этом говорили, и я хотел лично вас поздравить", — уточнил он.