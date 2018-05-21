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Политика

Путин выбрал для Счетной палаты финансиста и тяжеловеса

13:4421.05.2018
(обновлено: 13:45 21.05.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ. Архивное фотоЗдание Счетной палаты РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ внес в понедельник в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты. Кандидатура была предложена самими депутатами и заранее согласована со всеми фракциями, таким образом, главное контрольное ведомство, как и ожидалось, получит своего финансиста и политического тяжеловеса, которого не нужно ничему учить, и который сможет проконтролировать выполнение нового майского указа президента.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Конечно, Кудрин понимает прекрасно, что и майские указы президента и после послания президента акценты расставлены и, самое главное, ему нужно будет выстроить отношения, памятуя о том, что в конечном итоге главным становится человек, до которого дойдут все программы федеральные, все деньги федеральные в полном объеме. Что важно, Кудрина учить не нужно, он очень опытный человек и все это понимает и знает", — заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").

Счетная плата – это орган, контролирующий расходование государственных средств всех уровней. Кудрин получил предложение от депутатов возглавить Счетную палату после того, как возглавлявшая ее ранее Татьяна Голикова заняла пост вице-премьера по социальной политике. В представленном главе государства списке кандидатов от Госдумы, кроме Кудрина, также были глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков и аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров. Кудрин признал, что предложение стало для него неожиданным, но он согласился на него после консультаций с фракциями.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Кандидатура Кудрина, внесенная президентом, была прогнозируема. Потому что ее обсуждали все фракции, с Кудриным встречалась и наша фракция "Единая Россия". Мы задавали ему вопросы разные, включая и неудобные, потому что это серьезная кандидатура, это политик и нам надо было понимать, насколько сам он глубоко осознает цели и задачи, которые стоят сегодня перед Счетной палатой, так как ее коллектив сформировался и себя уже проявил", — сказала Гусева. "Поэтому будем поддерживать эту кандидатуру, будем работать вместе", — добавила она.

Политический тяжеловес

Выдвижение Кудрина на этот пост оказалось сюрпризом не только для него самого, но и для большинства экспертов. Хотя экс-глава Минфина подходит для этой должности по всем параметрам: эксперты, опрошенные РИА Новости говорили, что новым главным аудитором РФ должен стать человек, обладающий политическим весом и имеющий опыт работы в финансовой сфере.

Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Счетная палата — это контроль и наблюдение за движением бюджетных средств, бюджетных денег. Конечно, на мой взгляд, это должен быть человек, который хорошо разбирается в системе финансов и имеет опыт соответствующей работы. В любом случае это должен быть человек, который должен быть очень близок к пониманию содержания бюджетного процесса", — считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Председателем Счетной палаты по законодательству может быть гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов. Но для этой должности существует ряд ограничений: как и любой высокопоставленный чиновник, главный аудитор страны не может иметь счетов в иностранных банках, заниматься предпринимательством, и ему придется передать свои активы в доверительное управление, чтобы избежать конфликта интересов в работе.

Председатель Счетной палаты не является членом правительства, но имеет право принимать участие в заседаниях обеих палат парламента, а также в заседаниях правительства и президиума правительства РФ. Глава Счетной палаты обладает гарантиями своей независимости и неприкосновенностью в течение срока своих полномочий.

Он также также не может состоять в родственных отношениях с президентом РФ или премьером, спикерами Госдумы или Совета Федерации, главами Конституционного или Верховного судов. Он также не должен быть родственником руководителя администрации президента, генерального прокурора или главы Следственного комитета РФ.

Формализация статуса

По мнению профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимира Слатинова, важно было интегрировать Кудрина во власть, потому что его роль просто неформального эксперта, пусть и значимого, уже неудовлетворительна в этом политическом цикле. "С учетом нынешних задач и политического контекста необходима была формализация статуса Кудрина в системе власти", — отметил он.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Уже при Голиковой Счетная палата не была местом для трудоустройства пенсионеров. Уже Голикова подняла статус Счетной палаты до той самой идеи сделать ее серьезным центром аудита расходования государственных финансов. При Кудрине эта значимость еще возрастет, особенно учитывая будущие траты", — добавил Слатинов.

По его мнению, должность председателя Счетной палаты формализует статус Кудрина в системе власти, и он официально "начнет играть с Путиным в одной команде". Политолог отметил, что значительная часть разработок Кудрина была принята властью: страну ожидают большие траты на образование, здравоохранение, инфраструктуру. "То есть его идеи реализуют, и теперь сам Кудрин в новой должности будет контролировать расходы государства на эти масштабные реформы", — сказал аналитик.

Политолог Александр Коньков уверен, что с приходом Кудрина в Счетную палату "мы увидим совершенно новое прочтение этого органа, который действительно будет выполнять такие абсолютно надполитические, надбюрократические, надконфликтные функции, связанные с тем, чтобы общество понимало, куда и как идут его средства".

Эксперт добавил, что именно от Счетной палаты будет зависеть контроль за реализацией указа президента. "Собственно говоря, от Счетной палаты, в конечном счете, будет зависеть решение — реализовался этот указ или не реализовался", — отметил он.

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